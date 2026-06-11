Ролан Гестапо: Как теннисистки с Украины бились в истерике, но наши их разгромили Оглавление На словах ты Лев Толстой, а на деле Олейникова: гестапо и донаты на дроны Марта Костюк: ложь про бомбу в Киеве Русский язык в украинском дерби Украинские теннисистки опозорились на «Ролан Гарросе – 2026» по полной. Они не только с треском проиграли россиянкам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которых до матчей оскорбляли. Вдобавок выяснилось, что между собой звёзды Незалежной общаются на чистом русском языке. 10 июня, 21:20 Россиянка Мирра Андреева выиграла турнир «Ролан Гаррос». Обложка © ТАСС / АР / Thibault Camus,© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ drones4ua.org,© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ martakostyuk

На словах ты Лев Толстой, а на деле

Российская теннисистка 19-летняя Мирра Андреева выиграла турнир Большого шлема — «Ролан Гаррос». Последний раз отечественный женский теннис праздновал такую победу 12 лет назад — тогда победительницей стала Мария Шарапова.

Мирра Андреева. Фото © ТАСС / ЕРА / TERESA SUAREZ

Знаменитый парижский турнир, где под нейтральным флагом без гимна выступили 13 российских одиночников, прошёл в максимально политизированной обстановке. Дело в том, что шансы на победу там имели сразу две украинки — Марта Костюк и Александра Олейникова. Однако в итоге обе проиграли: Костюк вылетела в полуфинале от Мирры Андреевой, Олейникова продула в третьем раунде Диане Шнайдер. Зато гонору-то было…

Олейникова: гестапо и донаты на дроны

Александра Олейникова вышла на турнир с нашивкой в виде трезуба и шевроном полка имени Кастуся Калиновского** — это подразделение собрано из белорусских неонацистов и признано террористическим в Белоруссии.

— Эти люди борются за независимую Европу и стоят плечом к плечу с нашими украинскими героями, — фантазирует она.

Едва ли не каждый день Олейникова давала пресс-конференции, где оскорбляла российских и белорусских коллег. Например, Диану Шнайдер называла «монстром».

— Российских теннисисток спонсирует та же компания, которая финансирует военные преступления и лагеря для детей. Для меня это то же самое, что играть в нацистской Германии для офицеров гестапо на турнире, организованном компанией, которая построила Освенцим, — вывернула Олейникова.

Александра Олейникова с отцом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drones4ua.org_

Она готова признать российских теннисисток за людей, только если те отрекутся от России.

Александре Олейниковой 25 лет. Она родилась в Киеве. Помимо тенниса активно занимается сбором донатов для бригады беспилотных систем NEMESIS, где якобы служит её отец, Денис Олейников. Родитель, к слову, довольно известен на Украине, но не как вояка, а как пройдоха. Незадолго до СВО он был успешным инвестиционным консультантом, но потом вдруг обанкротился и кинул вкладчиков на миллионы. А ранее владел фирмой ProstoPrint, которая в 2011 году выпустила мерч с надписью «Спасибо жителям Донбасса». На Украине эту фразу рифмуют с обзывательствами и оскорбляют с помощью неё донбассцев во время футбольных матчей. Спровоцировав скандал, вся семья Олейниковых бежала в Хорватию в качестве политических беженцев. Они до сих пор живут в хорватском городе Пореч. Интересно, что Александра стала выступать за Незалежную только с 2022 года, прежде она выступала за хорватов.

Марта Костюк: ложь про бомбу в Киеве

На протяжении всего турнира Марта Костюк, как заведённая, повторяла, что не будет жать руку россиянкам, а также без конца цитировала украинские националистические лозунги.

— Моё сердце с Украиной. Несгибаемый украинский народ, — тараторила Костюк. Выглядело жалко.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / martakostyuk

После первого же теннисного раунда Костюк заявила, что Россия разбомбила какой-то дом в ста метрах от жилья её родителей в Киеве. Мол, ещё чуть-чуть — и вся родня погибла бы. Это наглая ложь. Как выяснил Life.ru, семья теннисистки прекрасно себе живёт в элитном посёлке «Чайки», никакие бомбы туда ни разу не попадали.

— Почему россиянки занимаются теннисом?! Почему им выпала честь быть здесь?! Обычно мне совершенно не важно, кто по другую сторону сетки. Но не сейчас. Твоя страна убивает людей. Хотела бы видеть у них чёткую позицию, иначе понятно, на чьей они стороне, — заливается Костюк.

Марта Костюк, чтобы это ни значило, призывает не использовать теннисные корты для продвижения «российского мира». Она требует, чтобы все наши спортсмены прокляли и покинули Россию, став гражданами других стран. Смешно, что до СВО Марта долгое время встречалась с русским парнем. Сейчас она говорит, что встречается только с украинцами, потому что «украинцы – самые лучшие».

Теннисистке 23 года. Она родилась в Киеве и принадлежит к спортивной династии. Теннисом занимались её родители. Футболистами стали кузены. Карьеру гимнастки выбрала двоюродная сестра. Помимо занятия теннисом Костюк учится. Недавно она прошла программу «Переход в бизнес» для профессиональных спортсменов в Гарварде.

Русский язык в украинском дерби

Несмотря на давление, никто из наших теннисисток не поддался на провокации, наоборот. Например, Мирра Андреева нашла в себе силы сделать комплимент Марте Костюк.

— Она замечательный игрок и очень трудный оппонент, я очень довольна тем, как играла сегодня, — сказала победительница «Ролан Гарроса».

Видео © X / Camille Moscow

На самом деле украинским теннисисткам можно где-то и посочувствовать. Их страна упорно переносит военные нарративы на спортивные поля. После такой нездоровой накачки даже сильные спортсмены могут перегореть и провалиться.

Показательный факт: когда никто не видит, украинские теннисистки предпочитают говорить между собой на русском языке. Это стало известно благодаря видео, которое было снято во время «Ролан Гарроса» и слито в сеть. На видео отыгравшие украинское дерби Марта Костюк и Элина Свитолина свободно общаются на чистом русском. Они были уверены, что рядом никого нет. Их явно застали врасплох.

* Иноагент ** Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.

Авторы Пётр Егоров