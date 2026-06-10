«Дискотеку Аварию» требуют отменить после выходки на Дне города в Иркутске

Выступление «Дискотеки Аварии» на Дне города в Иркутске обернулось таким скандалом, что теперь группу требуют отменить, пишет Mash.

Местных жителей возмутили слишком откровенные движения солиста группы Алексея Серова. Артист вышел на сцену с голым торсом, в облегающих «хищных» штанах и устроил перформанс, который часть публики сочла неуместным для городского праздника.

Концерт прошёл 6 июня, но видео до сих пор активно обсуждают в соцсетях. Вместо ностальгии по «Небу» и другим хитам некоторые иркутяне получили, как они сами пишут, недоумение и испанский стыд. Отдельно людей задело, что на площади могли быть дети, а само мероприятие оплачивалось из городского бюджета. В комментариях Серову советуют оставить такие танцы для закрытых корпоративов и «проверить нервы у специалистов».

51-летний артист ответил на волну критики с иронией. Он заявил, что прочитал некоторые комментарии — были как позитивные, так и негативные.

Видео © Mash, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexeiserov

«Позитивные ладно, это прекрасно. Негативные говорят о том, что я какой-то «стероидный старик», «это чучело вылезло через 20 лет», — процитировал комментаторов певец.

Он поблагодарил пользователей за комментарии и отметил, что это всё-таки какая-то реакция на него и творчество группы, а также пообещал пригласить хейтеров на концерт.

«Мы найдём самые грязные, самые мерзкие комментарии, самые токсичные комментарии и напишем владельцам аккаунтов и пригласим на наш сольный концерт в декабре», — сказал Серов.