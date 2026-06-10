Суд отказался смягчить приговор блогеру Арсену Маркаряну

Первый апелляционный суд в Москве отказался смягчать наказание блогеру Арсену Маркаряну. Приговор по делу о реабилитации нацизма оставили без изменений: 4,5 года колонии общего режима и запрет на администрирование интернет-страниц на 4 года после освобождения. Об этом стало известно во время заседания суда.

Дело против блогера Арсена Маркаряна связано с его высказываниями о герое Великой Отечественной войны Александре Матросове. Маркаряна задержали в августе 2025 года на Можайском шоссе, после чего отправили в СИЗО. В Мосгорсуде он признал вину по делу о реабилитации нацизма, раскаялся и просил о снисхождении, ссылаясь на рождение ребёнка, помощь участникам СВО и пострадавшим в зоне боевых действий. Суд назначил ему 4,5 года колонии общего режима и запретил 4 года после освобождения администрировать интернет-страницы.