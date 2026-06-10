«Молодой Шелдон» шокировал фаната, заговорив на русском языке без акцента

Актёр Иэн Армитедж, известный по роли в приквеле «Теории большого взрыва» («Молодой Шелдон»), встретился с поклонником. В какой-то момент диалога он неожиданно заговорил на русском языке.

Актёр Иэн Армитедж удивил фаната русской речью. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / muhammad.wayfarer

Ролик в соцсетях вызвал бурную реакцию в комментариях. Зрители отметили, что у исполнителя практически нет акцента, хотя интонация остаётся американской. Такое сочетание назвали забавным и необычным.

Другие подписчики пошутили: смена языка произошла так резко, что возникло ощущение, будто кто-то включил параллельную озвучку.

Это не первый случай, когда молодой артист удивляет российскую аудиторию. Ранее он делился музыкальными предпочтениями, в числе которых оказались российские исполнители.

А ранее Life.ru рассказывал, что звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк шокировала зрителей русским матом в новом сериале о России. Сцена, где её героиня использует нецензурную лексику, быстро разошлась по социальным сетям.