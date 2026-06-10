Пчёлы захватили детскую площадку в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске рой пчёл налетел на детскую площадку и буквально облепил дерево рядом с ней. Очевидцы сняли, как сотни насекомых покрыли кору, а кадры быстро разошлись по соцсетям. Об этом пишет телеграм-канал «Москва с огоньком».

Детская площадка стала ульем: сотни пчёл облепили дерево в Подмосковье. Видео © Telegram/ Москва с огоньком

На видео двое мужчин пытаются аккуратно собрать пчёл в специальную ёмкость, чтобы перенести их в более подходящее место. Судя по кадрам, действовали они не паникой, а по-пчеловодчески: без резких движений и с понятной целью — убрать рой подальше от детей.

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