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Регион
10 июня, 16:01

Стела «Киев — город-герой» лишилась советской звезды

Обложка © Telegram/ Политика Страны

Обложка © Telegram/ Политика Страны

Со стелы «Киев — город-герой» на въезде в украинскую столицу демонтировали звезду Героя Советского Союза. Речь идёт о памятном знаке со стороны Обуховской трассы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В Киеве под декоммунизацию попала звезда Героя СССР. Видео © Telegram/ Политика Страны

Именно эта звезда была одним из главных элементов монумента, напоминавшего о советском звании города-героя. Теперь стела осталась без символа, который десятилетиями связывал Киев с памятью о Великой Отечественной войне.

Киев получил звание города-героя в СССР за оборону и освобождение во время Великой Отечественной войны. В последние годы на Украине продолжается демонтаж советской символики в рамках политики декоммунизации.

В Киеве демонтировали памятную надпись «Их подвиги будут жить вечно» у скульптуры «Родина-мать»
В Киеве демонтировали памятную надпись «Их подвиги будут жить вечно» у скульптуры «Родина-мать»

Напомним, что в рамках декоммунизации на Украине запрещена пропаганда и публичное использование символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Зато разрешены демонтаж памятников и переименование объектов, связанных с советским прошлым. В рамках этой политики в стране меняют названия улиц, населённых пунктов и убирают советские символы с монументов и зданий. Однако ранее харьковчане сорвали декоммунизацию библиотеки имени Короленко. Против её переименования высказались более 50% участников общественного обсуждения.

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Полина Никифорова
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