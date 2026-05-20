Харьковчане сорвали декоммунизацию библиотеки имени Короленко

Большинство участников общественного обсуждения не поддержали идею переименовать Харьковскую государственную научную библиотеку имени В. Г. Короленко. Итоги опроса по декоммунизации учреждения опубликованы на его сайте.

Против смены названия высказались более 50% респондентов. При этом 47% участников, наоборот, одобрили инициативу, объяснив её «необходимостью усиления украинской культурной идентичности, реализации политики деколонизации и обновления символического пространства Украины».

В обсуждении участвовали не только местные жители: 67,3% опрошенных представляют Харьков и область, ещё 24,1% — другие регионы Украины. Кроме того, 8,6% ответов поступили от украинцев, находящихся за рубежом.

Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко — вторая крупнейшая после библиотеки им. Вернадского в Киеве. Она была открыта в 1886 году. Представители проекта «Деколонизация» обратились в Министерство культуры Украины с требованием убрать имя Владимира Короленко. Главный аргумент — писатель, несмотря на украинские корни, создавал свои произведения на русском языке.

Ранее украинские власти в рамках своей «декоммунизации» переименовали советские названия улиц и топонимы в Чернобыле и Припяти, хотя сейчас там почти никто не живёт. В общей сложности новые имена там получили 82 объекта.