30 апреля, 13:01

Во Львове центральную площадь переименуют в честь убитого Парубия

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Во Львове продолжают переписывать топонимику под громкие имена украинских политиков. Мэр города Андрей Садовой сообщил, что площадь, где расположена областная государственная администрация и памятник Вячеславу Черноволу, теперь будет носить имя Андрея Парубия.

Городской совет уже принял соответствующее решение. Кроме того, часть улицы Винниченко (от улицы Просвиты до Лычаковской) также переименована в честь экс-спикера Верховной рады.

Улицу у резиденции Зеленского в Киеве назовут в честь убитого Парубия

Андрей Парубий был убит 30 августа. Украинские власти предположили причастность России к этому преступлению. Камеры сняли, как его застрелил мужчина в форме курьера. Через несколько дней подозреваемого задержали силовики. Позже, общаясь с журналистами, он признался, что пошёл на преступление, чтобы отомстить киевскому режиму. Также СБУ объявила о задержании британского инструктора по обвинению в причастности к нескольким убийствам, включая расстрел Парубия.

Дарья Денисова
