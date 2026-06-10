У финского хоккеиста украли золотую медаль ЧМ в караоке-баре

Финский хоккеист Ессе Пульюярви оказался в неприятной ситуации: его золотая медаль за победу на чемпионате мира была украдена. По словам спортсмена, это произошло в караоке-баре во время празднования.

Медаль, которую могли посмотреть все желающие, исчезла. Пульюярви надеется на её возвращение и даже предлагает вознаграждение – мороженое и кофе с булочкой – тому, кто поможет её найти. Он подчеркнул, что для него эта награда бесценна.

«Если мне вернут медаль, я предложу этому человеку мороженое, кофе с булочкой или даже и то, и другое», — приводит слова Пульюярви Iltalehti.

Напомним, что в 2026 году ЧМ выиграла сборная Финляндии. Она завоевала золотые медали, одержав победу над Швейцарией в финальном матче турнира — победную шайбу в овертайме забросил форвард «Баффало Сейбрз» Конста Хелениус.