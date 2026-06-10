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10 июня, 19:09

Ребёнок проткнул сосновой шишкой картину Магритта в Израиле

Обложка © Wikipedia / Рене Магритт

Обложка © Wikipedia / Рене Магритт

В иерусалимском Музее Израиля шестилетний посетитель проткнул сосновой шишкой картину Рене Магритта «Пиренейский замок». Об инциденте сообщил портал Artforum.

Мальчик гулял по экспозиции вместе с семьёй, а шишку нашёл прямо в саду учреждения. Охранник среагировал моментально, после чего полотно сразу отправили в реставрационный отдел. Специалисты называют эту работу одним из самых значительных творений XX века.

Глава реставраторов Шэрон Тагер уточнила, что на восстановление уйдёт несколько недель. Саму картину бельгийский сюрреалист написал в 1959 году. На ней изображена парящая над морскими волнами скала с каменным строением на вершине.

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Ранее сообщалось, что в итальянской провинции Парма банда воров ограбила частный музей Фонда Маньяни-Рокка, вынеся полотна Ренуара, Сезанна и Матисса. По оценкам экспертов, суммарная стоимость похищенных работ тянет на несколько миллионов евро. Среди исчезнувшего числятся «Рыбы» кисти Пьера-Огюста Ренуара, датированные 1917 годом, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна, написанный в 1890-м, и «Одалиска на террасе» Анри Матисса.

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Юлия Сафиулина
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