29 марта, 19:25

В Италии воры похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса из музея

«Дама на террасе». Обложка © Wikipedia / Анри Матисс

Региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия‑Романья сообщило, что банда воров, напавшая на частный музей в провинции Парма (Италия), похитила работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. По оценкам экспертов, стоимость украденных картин составляет несколько миллионов евро.

В ночь на 23 марта группа злоумышленников проникла в здание Фонда Маньяни‑Рокка и похитила несколько картин. Среди украденного — полотно Пьера‑Огюста Ренуара «Рыбы» (1917), «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна (1890) и «Одалиска на террасе» Анри Матисса. Произведения искусства находились на верхнем этаже виллы, в зале французской живописи.

По сообщению газеты Corriere della Sera, преступники действовали быстро и слаженно: ограбление заняло менее трёх минут. Воры взломали входную дверь и планировали похитить больше произведений, но из‑за сработавшей сигнализации были вынуждены спешно покинуть место преступления. В нападении участвовали несколько человек в масках.

В Европе украли грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
В Европе украли грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

Ранее блогер Михаил Литвин лишился доступа к своему аккаунту в Instagram* с 15,5 млн подписчиков после взлома, а мошенники, похитившие страницу, потребовали выкуп и обманули его. После взлома злоумышленники начали публиковать провокационный контент, включая посты с Асхабом Тамаевым и Мелстроем — блогерами, с которыми у Литвина ранее были конфликты. В сторис пользователям обещали «суперновость», а ссылка в профиле вела на фишинговый сайт. По такой же схеме ранее взламывали аккаунты Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной и других знаменитостей.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta**;

** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Алена Пенчугина
