В Италии воры похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса из музея

Региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия‑Романья сообщило, что банда воров, напавшая на частный музей в провинции Парма (Италия), похитила работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. По оценкам экспертов, стоимость украденных картин составляет несколько миллионов евро.

В ночь на 23 марта группа злоумышленников проникла в здание Фонда Маньяни‑Рокка и похитила несколько картин. Среди украденного — полотно Пьера‑Огюста Ренуара «Рыбы» (1917), «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна (1890) и «Одалиска на террасе» Анри Матисса. Произведения искусства находились на верхнем этаже виллы, в зале французской живописи.

По сообщению газеты Corriere della Sera, преступники действовали быстро и слаженно: ограбление заняло менее трёх минут. Воры взломали входную дверь и планировали похитить больше произведений, но из‑за сработавшей сигнализации были вынуждены спешно покинуть место преступления. В нападении участвовали несколько человек в масках.

