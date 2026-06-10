В Краснодарском крае три города остались без воды из-за аварии

В Краснодарском крае авария на подстанции Троицкого водозабора оставила без воды всех абонентов Троицкого группового водопровода. По данным муниципального центра управления Крымского района, из-за сбоя у «Россети Юг-Кубаньэнерго» обесточены рабочее оборудование водозабора и насосная станция.

Без подачи воды оказались Новороссийск, Геленджик, Крымск, а также населённые пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений. Ограничения затронули и посёлки на побережье Чёрного моря.

Троицкий групповой водопровод снабжает питьевой водой несколько крупных территорий Краснодарского края по магистральным водоводам. При остановке его оборудования перебои сразу отражаются на городах, сельских поселениях и курортной зоне.

Ранее в Запорожской области более 300 тысяч абонентов остались без света. Это произошло после атак дронов ВСУ. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре. Из-за этого электроснабжение временно нарушено сразу в 16 муниципальных образованиях области.