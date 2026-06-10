Памятник Балабанову в Екатеринбурге 16 июня откроют Михалков и Мединский

В Екатеринбурге 16 июня откроют памятник Алексею Балабанову. На церемонии ждут помощника президента России Владимира Мединского, кинорежиссёра Никиту Михалкова, актёров Алексея Чадова и Леонида Бичевина, а также родных Балабанова и представителей семьи Сельяновых, сообщили в городской администрации.

Бронзовый монумент появится у Дворца молодёжи. Скульптор Мейрам Баймуханов, победивший в конкурсе эскизов в мае 2025 года, решил показать режиссёра сидящим в пустом грузовом трамвае. Вагон станет не просто деталью композиции, а своеобразной хроникой: его стены и внутреннее пространство наполнят отсылками к биографии Балабанова, его фильмам и истории Свердловского рок-клуба.

Место для памятника выбрали не случайно. Балабанов родился в Свердловске в 1959 году, начинал путь в кино на Свердловской киностудии, а его творчество тесно связано с уральской рок-сценой. Открытие приурочили к Году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба.

За почти три десятилетия в кино Балабанов снял больше десяти картин, среди которых «Брат», «Брат-2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200», «Замок» и «Мне не больно». Режиссёр умер в мае 2013 года на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Незадолго до смерти он завершил сценарий фильма «Мой брат умер».