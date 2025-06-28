Историк ответил на идею поставить Балабанову памятник в Петербурге цитатой из «Брата»

«Петербург – красивый город, но провинция, в Москву надо ехать, в Москве вся сила» — цитатой из легендарной картины Алексея Балабанова «Брат» старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН ответил на идею поставить в Северной столице памятник великому российскому режиссёру.

По его словам, мэтр отечественного кинематографа за годы творчества вписал себя в контекст города. В своих картинах Балабанов создал совершенно уникальный образ Петербурга. Кстати, первый полнометражный фильм режиссёра «Счастливые дни» снят именно в Ленинграде, куда Балабанов переехал в 1990 году.

«Можно сказать, что Балабанов воспевал Петербург. В его известном фильме «Про уродов и людей» мы видим этот город дореволюционным. <...> Мы видим уродство поступков на фоне красоты города. Это создаёт ещё более сильный эффект», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Он также отметил, что сегодня связь города с творчеством Балабанова сохранится через экскурсии по местам съёмок его фильмов. Петербург уже вписал себя в культурный контекст режиссёра. Однако по вопросу о необходимости памятника мнения людей могут различаться, полагает эксперт.