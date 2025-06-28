В Петербурге могут открыть сквер Алексея Балабанова и поставить памятник режиссёру
Вице-губернатор Петербурга Пиотровский поддержал идею открыть сквер Балабанова
Алексей Балабанов. Обложка © Wikipedia / Олег Беляев
В Санкт-Петербурге рассматривается возможность открытия сквера в честь выдающегося российского режиссёра Алексея Балабанова. Кроме того, на его терриоории планируется установить памятник мэтру отечественного кинематографа. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, отвечая на инициативу, поступившую от местного жителя во время прямой линии.
Гражданин предложил назвать сквер, расположенный между Уральской улицей и улицей Смоленкой, в честь Алексея Балабанова и установить там памятник режиссёру. Также он попросил обсудить этот вопрос с вице-губернатором Евгением Разумишкиным, который курирует вопросы благоустройства и развития городских территорий.
«Мне понравилась сразу эта идея, мне захотелось её реализовать. На Смоленке я знаю этот сквер, тем более что Евгений Николаевич Разумишкин напомнил мне, что там реализуется президентская программа создания комфортной городской среды, которую как раз-таки он курирует, и можно было бы это всё объединить», — отметил вице-губернатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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