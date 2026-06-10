Два мирных жителя ранены при ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области

Украинский беспилотник ударил по автомобилю в хуторе Красиво Борисовского округа Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

Ранее сообщалось, что в результате атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили женщина 1943 года рождения и двое мужчин 1991 и 1974 годов рождения. В Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 2004 года рождения. Повреждения зафиксировали в Горловке, Макеевке, Енакиево, а также в Первомайском, Новосёловке и Стародубовке. В результате атак пострадали восемь объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и один легковой автомобиль.