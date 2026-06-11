Билл Гейтс заявил, что не знал о преступлениях Джеффри Эпштейна

Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс в ходе закрытых слушаний в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США заявил, что не знал о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна и не был их свидетелем. Об этом сообщает CNN.

«Я никогда не был свидетелем того, что Эпштейн занимался преступной деятельностью на постоянной основе, и не располагал никакими сведениями об этом», — утверждает бизнесмен. Он также отметил, что не посещал частный остров Эпштейна и не бывал в его доме во Флориде.

По словам Гейтса, он позже узнал о том, что Эпштейн получил доступ к конфиденциальной информации о его личной жизни, включая сведения о супружеских изменах. Как он отметил, это не было связано с их общением, но затронуло его семью.