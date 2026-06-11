Билл Гейтс заявил, что не знал о преступлениях Джеффри Эпштейна
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Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс в ходе закрытых слушаний в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США заявил, что не знал о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна и не был их свидетелем. Об этом сообщает CNN.
«Я никогда не был свидетелем того, что Эпштейн занимался преступной деятельностью на постоянной основе, и не располагал никакими сведениями об этом», — утверждает бизнесмен. Он также отметил, что не посещал частный остров Эпштейна и не бывал в его доме во Флориде.
По словам Гейтса, он позже узнал о том, что Эпштейн получил доступ к конфиденциальной информации о его личной жизни, включая сведения о супружеских изменах. Как он отметил, это не было связано с их общением, но затронуло его семью.
Напомним, у Джеффри Эпштейна был возможный компромат на Билла Гейтса — речь шла о связи миллиардера с уроженкой Тольятти Людмилой Антоновой. Девушка построила успешную карьеру в бридже, переехала за океан, открыла собственный клуб, а в Сети до сих пор можно найти её совместные снимки с основателем Microsoft. Позже Гейтс принёс публичные извинения сотрудникам своего благотворительного фонда за контакты с Эпштейном и признался, что в период брака у него были романы на стороне — в том числе с женщинами из России.
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