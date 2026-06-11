На Камчатке зафиксировали землетрясение у острова Беринга

В районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился неподалёку от острова Беринга. Об этом говорится в данных регионального Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Сейсмособытие было зарегистрировано на расстоянии около 483 километров от Петропавловска-Камчатского. Ближе всего толчки пришлись к селу Никольское, расположенного в 42 километрах от эпицентра. Очаг залегал на глубине примерно 28,4 километра, а координаты события составили 55 градусов северной широты и 165,23 восточной долготы.

«Магнитуда сейсмособытия составила 6.0. В указанном населенном пункте (с. Никольское — прим. Life.ru) подземные толчки могли ощущаться жителями силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась», — прокомментировали событие в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отдельно уточняется, что ранее в тот же район уже фиксировались подземные толчки схожей магнитуды, однако они происходили на большем удалении от краевого центра и на сопоставимой глубине.

Ранее сообщалось, что за последние сутки на территории Камчатского края специалисты зафиксировали девять сейсмособытий. Одно из землетрясений было ощутимо жителями населённых пунктов. Сила подземных толчков в этом случае достигала примерно трёх баллов.