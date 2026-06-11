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11 июня, 06:26

На Камчатке зафиксировали землетрясение у острова Беринга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bborriss.67

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bborriss.67

В районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился неподалёку от острова Беринга. Об этом говорится в данных регионального Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Сейсмособытие было зарегистрировано на расстоянии около 483 километров от Петропавловска-Камчатского. Ближе всего толчки пришлись к селу Никольское, расположенного в 42 километрах от эпицентра. Очаг залегал на глубине примерно 28,4 километра, а координаты события составили 55 градусов северной широты и 165,23 восточной долготы.

«Магнитуда сейсмособытия составила 6.0. В указанном населенном пункте (с. Никольское — прим. Life.ru) подземные толчки могли ощущаться жителями силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась», — прокомментировали событие в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отдельно уточняется, что ранее в тот же район уже фиксировались подземные толчки схожей магнитуды, однако они происходили на большем удалении от краевого центра и на сопоставимой глубине.

У берегов Приморья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Приморья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Ранее сообщалось, что за последние сутки на территории Камчатского края специалисты зафиксировали девять сейсмособытий. Одно из землетрясений было ощутимо жителями населённых пунктов. Сила подземных толчков в этом случае достигала примерно трёх баллов.

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Милена Скрипальщикова
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