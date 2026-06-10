У берегов Приморья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Приморского края. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 33 километрах к юго-востоку от посёлка Ольга.

Подземные толчки также зарегистрировали в 244 километрах к северо-востоку от Находки, где живут более 100 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал глубоко — примерно на 343 километрах, поэтому поверхностные последствия могли быть слабее, чем при близком к поверхности толчке.

Информации о разрушениях и пострадавших в исходном сообщении не приводится. Данные о землетрясении поступили 10 июня от Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Ранее Life.ru писал, что у южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1. Жители Итурупа ощутили землетрясение силой два балла. Тревогу цунами после подземных толчков не объявляли.