У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в Тихом океане у побережья южных Курил. Толчки ощутили на острове Итуруп. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, пишет РИА «Новости».

«Землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в 149 километрах восточнее острова Итуруп зарегистрировано в 6.25 (22.25 мск вторника) 10 июня. Очаг подземных толчков располагался на глубине 55 километров», — рассказала сейсмолог.

По словам Семёновой, жители Итурупа ощутили землетрясение силой два балла. Тревогу цунами после подземных толчков не объявляли.