В Японии эвакуируют почти 200 тысяч человек из-за угрозы цунами

Почти 200 тысяч человек, которые живут в определённых префектурах Японии, должны эвакуироваться из-за сильного землетрясения на Филиппинах. Сейчас в стране объявили угрозу цунами — высота волн может достигать одного метра. Об этом сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел, выполняющее функции службы спасения при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

Рекомендации получили жители от 6 до 10 префектур. Среди них — Окинава, Кюсю, Сикоку, часть острова Хонсю, а также префектура Тиба, которая находится недалеко от Токио. Информацию об эвакуации передали пожарное управление и метеорологическая служба Японии. Сейчас покинуть дома нужно 181 тысячи человек.