Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Филиппин

У берегов филиппинского острова Минданао произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла 8,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмологи зафиксировали инцидент в 23:37 по всемирному времени. Эпицентр располагался в 58 километрах от города Генерал-Сантос. В этом населённом пункте проживают приблизительно 679 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров.

Землетрясение на Филиппинах. Видео © X / user haltutu

Камеры наблюдения и очевидцы записали момент толчков. Пользователи соцсетей сообщают, что землетрясение ощутили жители разных районов. Официальные данные о последствиях и разрушениях пока не поступали.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 у побережья северных Курил. Эпицентр находился в 76 километрах от города Северо-Курильска. Подземные толчки происходили на глубине 50 километров.