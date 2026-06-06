Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у северных Курил
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Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали у побережья северных Курил 5 июня. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Сейсмическое событие зафиксировано в 76 км от города Северо-Курильска. Подземные толчки происходили на глубине 50 км.
Ранее, в ночь на 4 июня, у берегов Камчатки произошло около 30 землетрясений, первое из которых было магнитудой 6,0 на глубине 41 км. Жители ощутили только один толчок силой до трёх баллов, угроза цунами не объявлялась. Эпицентр находился в Тихом океане.
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