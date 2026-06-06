Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у северных Курил

Ранее, в ночь на 4 июня, у берегов Камчатки произошло около 30 землетрясений, первое из которых было магнитудой 6,0 на глубине 41 км. Жители ощутили только один толчок силой до трёх баллов, угроза цунами не объявлялась. Эпицентр находился в Тихом океане.