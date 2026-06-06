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6 июня, 01:09

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у северных Курил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shchipkova Elena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shchipkova Elena

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали у побережья северных Курил 5 июня. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие зафиксировано в 76 км от города Северо-Курильска. Подземные толчки происходили на глубине 50 км.

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Ранее, в ночь на 4 июня, у берегов Камчатки произошло около 30 землетрясений, первое из которых было магнитудой 6,0 на глубине 41 км. Жители ощутили только один толчок силой до трёх баллов, угроза цунами не объявлялась. Эпицентр находился в Тихом океане.

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Виталий Приходько
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