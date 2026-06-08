Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до трёх

На юге Филиппин число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 увеличилось до трёх человек. Ещё четверо получили ранения, сообщили в Национальной полиции.

Наибольшие разрушения зафиксированы в северной и центральной частях острова Минданао, где повреждены 37 зданий, включая школы, больницы и жилые дома.

Спасательные службы продолжают работу на местах