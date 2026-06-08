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8 июня, 04:52

Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до трёх

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

На юге Филиппин число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 увеличилось до трёх человек. Ещё четверо получили ранения, сообщили в Национальной полиции.

Наибольшие разрушения зафиксированы в северной и центральной частях острова Минданао, где повреждены 37 зданий, включая школы, больницы и жилые дома.

Спасательные службы продолжают работу на местах

Аэропорт Генерал-Сантос и школы закрыли на Филиппинах после землетрясения
Аэропорт Генерал-Сантос и школы закрыли на Филиппинах после землетрясения

Напомним, 8 июня у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение. Камеры наблюдения и очевидцы зафиксировали момент подземных толчков. Япония и Филиппины получили предупреждение о возможном цунами. Изначально сообщалось о гибели одного человека. Эпицентр располагался в 58 километрах от города Генерал-Сантос на глубине 57 километров.

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Артём Гапоненко
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