Один человек погиб при землетрясении на юге Филиппин
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В результате сильного землетрясения на юге Филиппин погиб по меньшей мере один человек, ещё несколько получили ранения. Об этом сообщает The Manila Times со ссылкой на полицию.
По данным издания, подземные толчки привели также к обрушению зданий в пострадавших районах.
Власти продолжают уточнять информацию о последствиях стихийного бедствия и возможном числе пострадавших.
Напомним, 8 июня у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение. Камеры наблюдения и очевидцы зафиксировали момент подземных толчков. Япония и Филиппины получили предупреждение о возможном цунами.
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