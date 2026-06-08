Цунами угрожает Японии и Филиппинам после мощного землетрясения

Япония и Филиппины получили предупреждение о цунами после мощного землетрясения. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) выпустил экстренное уведомление для жителей прибрежных районов.

«Ожидается, что первая волна достигнет побережья в период с 07:37 до 09:37 по местному времени [с 02:37 до 04:37 мск], активность может сохраняться в течение нескольких часов», — указано в предупреждении.

Власти предписали жителям южных и западных провинций острова Минданао немедленно эвакуироваться на возвышенности. Высота волн превысит уровень прилива на один метр. В закрытых бухтах и проливах вода поднимется ещё выше.

Национальное метеорологическое управление Японии также объявило угрозу цунами высотой до одного метра. Предупреждение действует для тихоокеанского побережья страны, включая префектуры рядом с Токио и часть Токийского залива.

Зона риска охватывает острова юго-западной префектуры Окинава, Кюсю, Сикоку, а также тихоокеанское побережье Хонсю до префектуры Ибараки. Волны достигнут островов Мияко к 11:00 по местному времени (05:00 мск). В прилегающих к Токио районах цунами ожидают к 13:30 (07:30 мск).

Напомним, 8 июня у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение. Камеры наблюдения и очевидцы зафиксировали момент подземных толчков. Пользователи социальных сетей сообщают, что колебания почвы почувствовали жители разных районов.