Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 37

Число погибших после землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось до 37, — сообщает телеканал GMA News. Управление гражданской обороны сообщает о 456 раненых и четырёх пропавших без вести.

Местные власти указывают, что на острове Минданао пострадали около 1,9 тысяч зданий, включая школы, больницы и жилые дома. Около 1,5 тысяч объектов полностью разрушены. В городе Хенераль‑Сантос власти ввели чрезвычайное положение.