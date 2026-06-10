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Регион
10 июня, 02:33

Количество погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 45

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Количество жертв мощного подземного толчка, произошедшего у южных берегов Филиппин, увеличилось до 45. Такие данные распространяет телеканал ABS-CBN News.

В Управлении гражданской обороны республики уточнили, что травмы различной степени тяжести получили 630 граждан, ещё 17 числятся без вести пропавшими.

Последствия бедствия затронули более 145 тысяч жителей региона. Российское посольство в Маниле поддерживает связь с местными властями. Дипломаты сообщили, что на данный момент не располагают сведениями о пострадавших соотечественниках.

Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 37
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 37

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром 8 июня, в 7:37 по местному времени. Эпицентр находился у побережья Генерал‑Сантоса. В Японии объявили эвакуацию почти 200 тыс. человек из‑за угрозы цунами.

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Виталий Приходько
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