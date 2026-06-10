Количество погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 45

Количество жертв мощного подземного толчка, произошедшего у южных берегов Филиппин, увеличилось до 45. Такие данные распространяет телеканал ABS-CBN News.

В Управлении гражданской обороны республики уточнили, что травмы различной степени тяжести получили 630 граждан, ещё 17 числятся без вести пропавшими.

Последствия бедствия затронули более 145 тысяч жителей региона. Российское посольство в Маниле поддерживает связь с местными властями. Дипломаты сообщили, что на данный момент не располагают сведениями о пострадавших соотечественниках.