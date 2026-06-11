В Петербурге осудили мастера по ремонту телефонов за слив 39 нюдсов клиентки

Мастер по ремонту телефонов в Петербурге осуждён за кражу и распространение интимных снимков клиентки. Приговор вынес Красносельский районный суд. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошёл 13 декабря, когда женщина отдала смартфон в сервисный центр. В памяти устройства сотрудник обнаружил 39 личных фотографий владелицы, переслал их через её аккаунт в мессенджере своему знакомому, грубо нарушив право на частную жизнь.

Суд назначил виновному полгода принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и взыскал с него 250 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшую девушку рэпера Паши Техника задержали в Москве за слив интимных фото с актёром Виталием Гогунским. Всё это происходило на вечеринке, где также присутствовала балерина Анастасия Волочкова.