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11 июня, 07:48

В Петербурге осудили мастера по ремонту телефонов за слив 39 нюдсов клиентки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Мастер по ремонту телефонов в Петербурге осуждён за кражу и распространение интимных снимков клиентки. Приговор вынес Красносельский районный суд. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошёл 13 декабря, когда женщина отдала смартфон в сервисный центр. В памяти устройства сотрудник обнаружил 39 личных фотографий владелицы, переслал их через её аккаунт в мессенджере своему знакомому, грубо нарушив право на частную жизнь.

Суд назначил виновному полгода принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и взыскал с него 250 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

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Владимир Озеров
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