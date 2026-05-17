Тысячи россиян выкладывают интимные фото жён без их согласия в секретных чатах

В русскоязычных чатах куколдов состоят десятки тысяч человек, которые обмениваются интимными фотографиями жён и обсуждают фантазии об изменах. О существовании таких сообществ рассказывает «Лента.ру».

По данным издания, одна из женщин заметила, что супруг начал скрывать телефон и постоянно переписываться. После этого она обратилась к детективам, которые получили доступ к его Telegram-аккаунту и обнаружили участие мужчины в закрытом чате для куколдов.

Как выяснилось, в одном из таких сообществ состояли более 600 человек. Пользователи публиковали интимные фотографии своих жён, обсуждали внешность женщин и делились фантазиями о сексе супруги с другими мужчинами. Внутри сообщества действовала система рейтингов и голосований, по итогам которых участники получали контакты других женщин и рекомендации для знакомства.

«Лента.ру» также обнаружила несколько крупных русскоязычных Telegram-чатов с аудиторией более 50 тысяч человек. В объявлениях участники предлагали обмениваться фотографиями, общаться по видеосвязи и обсуждать сексуальные фантазии. Некоторые пользователи открыто искали реальные встречи и публиковали требования к потенциальным партнёрам.

При этом часть сообщений содержала признаки противоправного контента. В публикациях встречались просьбы прислать фотографии родственников, включая несовершеннолетних, а также упоминания наркотических веществ. Отдельные пользователи признавались, что фотографируют женщин без их согласия.

Психотерапевт и сексолог Елена Малахова заявила, что куколдство относится к девиантному поведению. По её словам, подобные модели сексуального поведения формируются ещё в раннем возрасте и позже проявляются в виде устойчивых фантазий.

«Куколдство классифицируется как девиантное поведение, то есть отклоняющееся от нормы. Любая девиация формируется очень рано, в возрасте до трёх лет, но именно манифестируется — встраивается в сексуальное поведение, изначально в виде фантазий — в начале подросткового периода», — уточнила специалист.

Ранее в Германии суд приговорил 43-летнего врача из Нижней Саксонии к 5,5 года лишения свободы за тайную съёмку пациенток. По данным следствия, мужчина с 2018 по 2022 год фотографировал и снимал женщин, в том числе частично обнажённых, во время медицинских приёмов. Следователи установили, что врач просил пациенток раздеваться под предлогом обследования. Среди пострадавших оказались несовершеннолетние, самой младшей девочке было 10 лет. Расследование началось после того, как одна из женщин заметила телефон в кабинете и обратилась в полицию.