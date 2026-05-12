Врач-извращенец получил 5,5 года тюрьмы за съёмку раздевавшихся пациенток

В Германии 43-летнего врача из Нижней Саксонии приговорили к 5,5 года лишения свободы за тайную съёмку пациенток во время приёма. Об этом сообщает Bild.

По данным обвинения, с 2018 по 2022 год доктор фотографировал и снимал женщин на видео, в том числе частично обнажённых. Следствие считает, что он заставлял пациенток раздеваться «под предлогом лечения подвижности».

Среди пострадавших были несовершеннолетние, самой младшей девочке было 10 лет. Дело началось после того, как одна из пациенток заметила телефон в процедурном кабинете и обратилась в полицию. Во время обыска у врача нашли тысячи изображений, многие из них были сделаны без медицинского обоснования. Суд также пожизненно запретил ему лечить женщин и девочек.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ленобласти задержали пару за съёмку порно с маленькой девятилетней дочкой. Готовые файлы супруги рассылали через мессенджеры, а после выкладывали на зарубежных сайтах.