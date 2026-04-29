В США мать использовала 5-летнюю дочь для съёмок порно

В США 41-летнюю Элизабет Крикмор обвинили в использовании маленькой девочки при создании контента для взрослых. Об этом 28 апреля сообщило издание Daily Star.

Следствие заявляет, что ей предъявили восемь тяжких обвинений. Четыре эпизода связаны с вовлечением ребёнка в съёмки, ещё четыре — с хранением запрещённых материалов. Проверка началась после сигнала в департамент по делам детей штата Индиана. В сообщении говорилось о возможной причастности Крикмор к подобным действиям.

Позже правоохранители нашли переписку с одним из подписчиков. В ней была просьба прислать откровенное видео с участием несовершеннолетней. При проверке аккаунтов обнаружили четыре файла, ставшие основанием для дела. По данным полиции, на момент съёмок девочке было от пяти до шести лет.

Ряд СМИ утверждает, что речь может идти о родной дочери женщины. Эти данные официально не подтверждены. На арест Крикмор уже выдан ордер. Её разыскивают, супруг заявил о непричастности, расследование продолжается. В случае признания вины ей может грозить до 72 лет лишения свободы.

