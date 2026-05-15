«Раздвинул ягодицы и начал лизать»: На россиянку во Вьетнаме напал языкастый маньяк

На пляже во Вьетнаме объявился мужчина, который нападает на туристок и насильно пытается надругаться над ними языком. По информации SHOT, одной из жертв неадеквата стала 27-летняя россиянка из Самары.

На россиянку во Вьетнаме напал извращенец с языком. Видео © SHOT

Девушка отдыхала с подругами в популярном пляжном клубе в Дананге. Она лежала на животе, когда неизвестный мужчина с длинными волосами разбежался и прыгнул к её ягодицам. Туристка была шокирована, а когда подруга закричала — изврашенец остановился и сделал вид, что ничего не произошло, и просто ушёл.

Девушки поехали в полицию, но заявление у них не приняли. Вьетнамские стражи порядка сказали, что без видео доказательств дела нет — показаний жертвы и свидетелей недостаточно.

Тогда Кристина обратилась в российское консульство. Там у неё приняли заявление, дали переводчика и направили в главный полицейский офис Дананга. Девушка настроена решительно — хочет найти и наказать извращенца.

