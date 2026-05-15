«Раздвинул ягодицы и начал лизать»: На россиянку во Вьетнаме напал языкастый маньяк
SHOT: На пляже Вьетнама неизвестный мужчина языком надругался над россиянкой
На пляже во Вьетнаме объявился мужчина, который нападает на туристок и насильно пытается надругаться над ними языком. По информации SHOT, одной из жертв неадеквата стала 27-летняя россиянка из Самары.
На россиянку во Вьетнаме напал извращенец с языком. Видео © SHOT
Девушка отдыхала с подругами в популярном пляжном клубе в Дананге. Она лежала на животе, когда неизвестный мужчина с длинными волосами разбежался и прыгнул к её ягодицам. Туристка была шокирована, а когда подруга закричала — изврашенец остановился и сделал вид, что ничего не произошло, и просто ушёл.
Девушки поехали в полицию, но заявление у них не приняли. Вьетнамские стражи порядка сказали, что без видео доказательств дела нет — показаний жертвы и свидетелей недостаточно.
На россиянку во Вьетнаме напал извращенец с языком. Фото © SHOT
Тогда Кристина обратилась в российское консульство. Там у неё приняли заявление, дали переводчика и направили в главный полицейский офис Дананга. Девушка настроена решительно — хочет найти и наказать извращенца.
Ранее в Ростове-на-Дону произошёл неприятный случай в солярии. Клиентка во время процедуры заметила в помещении постороннего мужчину с телефоном. Женщина почувствовала, что кто-то есть рядом, обернулась и увидела незнакомца в углу с мобильником. Позже в салоне объяснили, что мужчина якобы ждал свою жену и находился на ресепшене, а не в кабинке. Однако клиентка утверждает, что видела его именно в том помещении, где проходила процедура.
