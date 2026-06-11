Бросила карьеру ради премьера: Не стало итальянской актрисы и телеведущей Патриции Казелли

Итальянская телеведущая и певица Патриция Казелли умерла на 67-м году жизни. О кончине артистки 9 июня в Милане рассказали в соцсети её близкие.

Церемония прощания состоится там же завтра, 12 июня. Последние годы знаменитость вела закрытый образ жизни, редко выходя в свет.

В 2024-м стало известно, что у нее диагностировали онкологию — рак легких третьей стадии. Исполнительница признавалась журналистам, что труднее всего было сообщить диагноз 17-летнему приемному сыну Франсуа.

Будущая звезда экрана родилась 13 мая 1960 года в Удине. Карьеру на телевидении она начала в 1970-х, сотрудничая с частными каналами в качестве шоугёрл и ведущей.

Прорывом стал переход на государственный канал Rai в 1987 году. Казелли работала в шоу «Прекрасное лето», проекте «Кого мы пригласим на танец?» и самостоятельно вела программу «Мастер 88». С 1991 по 1994 год она трудилась в дневном проекте «Между нами», позже переросшем в популярное ток-шоу «Жизнь в прямом эфире».

Помимо работы в кадре, она строила музыкальную карьеру, выпустив в 1980-х синглы Johnny Guitar и Walkman. Также артистка снималась в кино, в частности в драме «Фабрика пара» и криминальной ленте «Внутри города».

Личная жизнь ведущей была яркой. С 1979-го по 1987 год длился ее роман с комиком Вальтером Кьяри, затем были отношения с врачом Альберто Босси. В 1994-м она резко оставила эфир и уехала в Тунис с экс-премьером Италии Беттино Кракси. Их союз продлился до кончины политика в 2000 году.