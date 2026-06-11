Чемпионка России по гимнастике загадочно пропала в Канаде более года назад
SHOT: В Канаде больше года разыскивают чемпионку России по гимнастике Сороковую
Обложка © VK / Елизавета Сороковая
Бывшая российская спортсменка Елизавета Сороковая бесследно исчезла после переезда в Торонто. О загадочной ситуации сообщил телеграм-канал SHOT.
Девушка является мастером спорта и чемпионкой страны по художественной гимнастике. В её активе также есть серебро Кубка губернатора Краснодарского края.
Завершив карьеру спортсменки несколько лет назад, она стала тренером. В 2017 году Сороковая вышла замуж и вместе с супругом отправилась в Канаду.
Семейная жизнь за границей продлилась пять лет. Пара официально развелась, после чего связь с бывшей гимнасткой оборвалась
Более года назад она перестала реагировать на звонки и отвечать на текстовые сообщения. С того момента никаких вестей о местонахождении Елизаветы не поступало.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.