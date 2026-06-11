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11 июня, 09:48

Чемпионка России по гимнастике загадочно пропала в Канаде более года назад

SHOT: В Канаде больше года разыскивают чемпионку России по гимнастике Сороковую

Обложка © VK / Елизавета Сороковая

Обложка © VK / Елизавета Сороковая

Бывшая российская спортсменка Елизавета Сороковая бесследно исчезла после переезда в Торонто. О загадочной ситуации сообщил телеграм-канал SHOT.

Девушка является мастером спорта и чемпионкой страны по художественной гимнастике. В её активе также есть серебро Кубка губернатора Краснодарского края.

Завершив карьеру спортсменки несколько лет назад, она стала тренером. В 2017 году Сороковая вышла замуж и вместе с супругом отправилась в Канаду.

Семейная жизнь за границей продлилась пять лет. Пара официально развелась, после чего связь с бывшей гимнасткой оборвалась

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Более года назад она перестала реагировать на звонки и отвечать на текстовые сообщения. С того момента никаких вестей о местонахождении Елизаветы не поступало.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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