Чемпионка России по гимнастике загадочно пропала в Канаде более года назад

Бывшая российская спортсменка Елизавета Сороковая бесследно исчезла после переезда в Торонто. О загадочной ситуации сообщил телеграм-канал SHOT.

Девушка является мастером спорта и чемпионкой страны по художественной гимнастике. В её активе также есть серебро Кубка губернатора Краснодарского края.

Завершив карьеру спортсменки несколько лет назад, она стала тренером. В 2017 году Сороковая вышла замуж и вместе с супругом отправилась в Канаду.

Семейная жизнь за границей продлилась пять лет. Пара официально развелась, после чего связь с бывшей гимнасткой оборвалась

Более года назад она перестала реагировать на звонки и отвечать на текстовые сообщения. С того момента никаких вестей о местонахождении Елизаветы не поступало.