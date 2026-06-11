Уехали за черемшой и пропали: В Приангарье пятый день ищут трёх пенсионеров

В Иркутской области пятый день ищут трёх пожилых мужчин, которые отправились за черемшой и перестали выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Жители Киренска 6 июня утром уехали на моторной лодке «Крым» вверх по течению реки Киренга к устью реки Моголь. От города это примерно 90 километров. С тех пор местонахождение мужчин неизвестно, мобильная связь в районе поисков отсутствует. В полицию обратилась местная жительница, попросив помочь найти её супруга и двух его знакомых.

Пропавшим 67, 64 и 61 год. Сейчас сформирована поисково-спасательная группа: местность прочёсывают сотрудники полиции, спасатели и волонтёры.

Ранее Life.ru писал, что на Усть-Илимском водохранилище в Иркутской области затонул катер. Маломерное судно опрокинулось вечером 5 июня в акватории неподалёку от посёлка Ершово. На борту в момент происшествия находились два человека. Они пропали. По факту инцидента Братская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности плавания. Возбуждено уголовное дело.