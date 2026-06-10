В красноярской тайге нашли вещи, которые могут принадлежать пропавшим Усольцевым

В зоне поисков Усольцевых в Красноярском крае нашли вещи, которые могли принадлежать семье. Их отправят на исследования для установления принадлежности.

«В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам», — заявили РИА «Новости» в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Один из знакомых Усольцевых попытался связаться с номером телефона главы семьи Сергея и столкнулся с необычной ситуацией. По его словам, сначала он дозвонился до абонента, однако в трубке якобы была тишина.