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Регион
10 июня, 08:02

В красноярской тайге нашли вещи, которые могут принадлежать пропавшим Усольцевым

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

В зоне поисков Усольцевых в Красноярском крае нашли вещи, которые могли принадлежать семье. Их отправят на исследования для установления принадлежности.

«В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам», — заявили РИА «Новости» в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября 2025 года в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию. Поиски семьи несколько раз возобновлялись, сейчас на месте снова работают спасатели. Они уже обыскали пещеру у горы Мальвинка и 50 км тайги.

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Один из знакомых Усольцевых попытался связаться с номером телефона главы семьи Сергея и столкнулся с необычной ситуацией. По его словам, сначала он дозвонился до абонента, однако в трубке якобы была тишина.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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