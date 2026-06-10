В красноярской тайге нашли вещи, которые могут принадлежать пропавшим Усольцевым
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
В зоне поисков Усольцевых в Красноярском крае нашли вещи, которые могли принадлежать семье. Их отправят на исследования для установления принадлежности.
«В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам», — заявили РИА «Новости» в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября 2025 года в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию. Поиски семьи несколько раз возобновлялись, сейчас на месте снова работают спасатели. Они уже обыскали пещеру у горы Мальвинка и 50 км тайги.
Один из знакомых Усольцевых попытался связаться с номером телефона главы семьи Сергея и столкнулся с необычной ситуацией. По его словам, сначала он дозвонился до абонента, однако в трубке якобы была тишина.
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