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11 июня, 10:01

Молодой российский хоккеист погиб от случайного выстрела в собственном доме

21-летний хоккеист Егор Ядыкин погиб от огнестрельного ранения

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Норильск»

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Норильск»

Воспитанник омского «Авангарда» Егор Ядыкин погиб в возрасте 21 года в результате случайного выстрела. О происшествии сообщает Telegram-канал SHOT.

Трагедия разыгралась в городе Салавате. Форвард находился в собственном доме.

По предварительной версии близких, всё случилось ранним утром. Спортсмен потянулся за оружием и нечаянно задел спусковой крючок. Прогремел выстрел, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Хоккеист скончался на месте до приезда врачей. Сейчас на место направлены криминалисты, которым предстоит выяснить точные обстоятельства случившегося.

Церемония прощания с нападающим запланирована на субботу.

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Ядыкин — выпускник системы «Авангарда». Минувший сезон он провел в Высшей хоккейной лиге, защищая цвета клуба «Норильск».

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Никита Никонов
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