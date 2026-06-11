Молодой российский хоккеист погиб от случайного выстрела в собственном доме
21-летний хоккеист Егор Ядыкин погиб от огнестрельного ранения
Обложка © VK / Хоккейный клуб «Норильск»
Воспитанник омского «Авангарда» Егор Ядыкин погиб в возрасте 21 года в результате случайного выстрела. О происшествии сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагедия разыгралась в городе Салавате. Форвард находился в собственном доме.
По предварительной версии близких, всё случилось ранним утром. Спортсмен потянулся за оружием и нечаянно задел спусковой крючок. Прогремел выстрел, ранение оказалось несовместимым с жизнью.
Хоккеист скончался на месте до приезда врачей. Сейчас на место направлены криминалисты, которым предстоит выяснить точные обстоятельства случившегося.
Церемония прощания с нападающим запланирована на субботу.
Ядыкин — выпускник системы «Авангарда». Минувший сезон он провел в Высшей хоккейной лиге, защищая цвета клуба «Норильск».
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