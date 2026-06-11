«Мне сами приносят»: Митя Фомин заявил, что перед сексом нужно просить справку о ЗППП
Митя Фомин: Перед сексом требуйте справки о ЗППП у партнёров
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Людям без постоянного партнёра стоит серьёзнее подходить к вопросам интимного здоровья и требовать справки перед близостью. Об этом Пятому каналу заявил певец Митя Фомин.
Митя Фомин заявил, что перед сексом нужно просить справку по ЗППП. Видео © Пятый канал
По словам артиста, такая мера снижает риски и защищает от ЗППП.
«Обязательно. Я считаю, что, если у вас нет постоянного партнёра-партнёрши, желательно приходить со справками, конечно», — сказал Фомин.
На вопрос, требует ли он такие документы сам, певец ответил с иронией, что желающие всегда приносят ему бумаги сами.
Ранее Митя Фомин заявил, что ради поддержания формы он полностью исключил спиртное и скорректировал питание, урезав калорийность. Он признался, что уже несколько месяцев не пьёт ни грамма алкоголя, стремясь проживать каждый день с ощущением бодрости и здоровья. Кроме того, музыкант активно занимается спортом: плавает и ежедневно выделяет час на бег, не отказываясь от этой привычки даже в поездках.
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