«Страшилки» вместо инструкции: В РПЦ предложили маркировать лекарства для абортов подобно сигаретам

Иерей Фёдор Лукьянов выступил с предложением размещать на упаковках препаратов для прерывания беременности предупреждения о потенциальном вреде для здоровья, сравнив эту меру с теми, что применяются к сигаретам. Об этом сообщает «Осторожно Media».

Священнослужитель отметил, что за последнее время продажи таких медикаментов снизились на 753 тысячи упаковок. Он подчеркнул, что на препаратах для прерывания беременности, по аналогии с сигаретными пачками, должны быть размещены изображения и информация о возможных негативных последствиях для здоровья. В качестве примера он привёл практику размещения на сигаретах закрытых витрин и наглядных изображений болезней, связанных с курением.

«Мы с вами видим в магазинах стойку с сигаретами, которая, во-первых, закрыта от взоров всех людей. Во-вторых, там на каждой пачке сигарет чуть ли не больше, чем сама пачка, изображение болезней, которые могут преследовать тех, кто регулярно употребляет никотин. Вот, мне кажется, надо на препаратах для прерывания беременности такую же информацию размещать», — сказал иерей на Международном Гиппократовском медицинском форуме.

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