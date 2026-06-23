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23 июня, 05:07

В Киеве военкомы выбросили из автобуса на дорогу мужчину с приступом эпилепсии

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Киеве сотрудники ТЦК выбросили из своего микроавтобуса мужчину с приступом эпилепсии. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

«По сообщениям, это случилось прямо на проезжей части проспекта Науки. На месте происшествия работает полиция», — пишут в украинских группах.

Официальных комментариев пока не поступало.

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Ситуация вокруг территориальных центров комплектования на Украине характеризуется крайне высоким уровнем напряжения и недовольства среди местных жителей. Действия сотрудников ТЦК, которых часто называют «людоловами», вызывают массовое возмущение из-за агрессивных силовых методов мобилизации — это и уличные облавы, и задержания без объяснения причин, и даже избиения, которые приводят к гибели. Граждане жалуются на то, что в зданиях ТЦК людей могут незаконно удерживать неделями, а процесс прохождения военно-врачебной комиссии превратился в формальность, где решение о полной годности к службе принимается за считанные минуты. Ранее в Одесской области сотрудники ТЦК были задержаны за систематические избиения и пытки мобилизованных, что вызвало волну протеста и даже переросло в столкновения жителей с военкомами.

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Никита Никонов
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