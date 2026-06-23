Ситуация вокруг территориальных центров комплектования на Украине характеризуется крайне высоким уровнем напряжения и недовольства среди местных жителей. Действия сотрудников ТЦК, которых часто называют «людоловами», вызывают массовое возмущение из-за агрессивных силовых методов мобилизации — это и уличные облавы, и задержания без объяснения причин, и даже избиения, которые приводят к гибели. Граждане жалуются на то, что в зданиях ТЦК людей могут незаконно удерживать неделями, а процесс прохождения военно-врачебной комиссии превратился в формальность, где решение о полной годности к службе принимается за считанные минуты. Ранее в Одесской области сотрудники ТЦК были задержаны за систематические избиения и пытки мобилизованных, что вызвало волну протеста и даже переросло в столкновения жителей с военкомами.