Показал украинский патриотизм: Вместо гимна киевский депутат сделал фото ягодиц коллеги
Украинский депутат устроил фотосессию ягодиц коллеги во время гимна
Украинский депутат сфотографировал ягодицы коллеги во время гимна. Обложка © Telegram / Страна.ua
Заседание городского совета в украинском городе Ирпень закончилось громким скандалом из-за неприличного поступка депутата. Мужчина сфотографировал ягодицы своей коллеги в тот момент, когда в зале звучал государственный гимн, передаёт издание «Страна.ua».
Украинский депутат сфотографировал ягодицы коллеги во время гимна. Видео © Telegram / Страна.ua
О произошедшем стало известно благодаря другому участнику заседания, который заметил ужасные действия. Случай вызвал широкий резонанс.
Ранее бывший генерал Службы безопасности Украины попал на видео в общественном туалете. Он подделывал документы во время перевозки крупных сумм валюты и золотых слитков через Венгрию. На кадрах мужчина сидит на перевёрнутом ящике для транспортировки ценностей. Пеленальный столик он приспособил под письменный — разложил на нём бумаги и проставляет печати.
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