Показал украинский патриотизм: Вместо гимна киевский депутат сделал фото ягодиц коллеги

Заседание городского совета в украинском городе Ирпень закончилось громким скандалом из-за неприличного поступка депутата. Мужчина сфотографировал ягодицы своей коллеги в тот момент, когда в зале звучал государственный гимн, передаёт издание «Страна.ua».

Ранее бывший генерал Службы безопасности Украины попал на видео в общественном туалете. Он подделывал документы во время перевозки крупных сумм валюты и золотых слитков через Венгрию. На кадрах мужчина сидит на перевёрнутом ящике для транспортировки ценностей. Пеленальный столик он приспособил под письменный — разложил на нём бумаги и проставляет печати.