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11 июня, 11:34

Показал украинский патриотизм: Вместо гимна киевский депутат сделал фото ягодиц коллеги

Украинский депутат устроил фотосессию ягодиц коллеги во время гимна

Украинский депутат сфотографировал ягодицы коллеги во время гимна. Обложка © Telegram / Страна.ua

Украинский депутат сфотографировал ягодицы коллеги во время гимна. Обложка © Telegram / Страна.ua

Заседание городского совета в украинском городе Ирпень закончилось громким скандалом из-за неприличного поступка депутата. Мужчина сфотографировал ягодицы своей коллеги в тот момент, когда в зале звучал государственный гимн, передаёт издание «Страна.ua».

Украинский депутат сфотографировал ягодицы коллеги во время гимна. Видео © Telegram / Страна.ua

О произошедшем стало известно благодаря другому участнику заседания, который заметил ужасные действия. Случай вызвал широкий резонанс.

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Юлия Сафиулина
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