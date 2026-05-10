Глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Бахматов резко ответил на критику идеи обустроить уличные туалеты с выгребными ямами в столице. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам чиновника, такие меры нужны на случай возможных отключений электричества и воды. Он заявил, что без подготовленной инфраструктуры город может столкнуться с антисанитарной проблемой.

«Город не подготовился к апокалипсису. Вы хотели, чтобы весь район выливал дерьмо на улицу? Лучше построить нормальные чистые сельские туалеты. Этой зимой все это может повториться», — подчеркнул Бахматов.

Глава района считает организованные места общественного пользования во дворах вынужденной, но необходимой мерой. По его мнению, подготовка к возможным блэкаутам должна снизить риски для жителей.

Ранее Life.ru писал, что спецслужбы Киева начали активно привлекать ВСУ для вербовки детей. На подконтрольных Киеву территориях созданы специальные пункты, которые занимаются анализом социально-психологической обстановки среди населения.