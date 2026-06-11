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11 июня, 11:45

Спрос растёт: Россиян призвали присмотреться к Китаю, пока Таиланд не стал «золотым»

Глава АТА Осипова: Китай является доступной заменой отдыху в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xamnesiacx84

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xamnesiacx84

Если отдых в Таиланде заметно подорожает, российские туристы смогут переориентироваться на Китай. Такой вариант предложила глава Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, у путешественников есть несколько альтернатив. Китай уже успел зарекомендовать себя как востребованное направление благодаря доступности, развитой инфраструктуре и интересу к азиатской культуре.

В начале июня спрос у россиян вырос не только на КНР, но и на другие зарубежные маршруты: Египет, Вьетнам и Мальдивы. При изменении цен на привычных курортах туристы всё чаще рассматривают новые варианты.

Таиланд пока остаётся одним из самых популярных мест для отпуска. Однако если цены продолжат расти, часть путешественников может переключиться на другие страны.

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А ранее российским туристам объяснили, куда лучше не соваться в Китае. По словам специалиста, главный риск для граждан РФ связан не с уличной преступностью, а со сложными туристическими схемами.

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Дарья Нарыкова
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