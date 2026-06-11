Подошёл на улице, а теперь шлёт дикпики: Москвичка стала жертвой сталкера после уличной фотосессии

21-летняя жительница Москвы столкнулась со сталкером после уличной бесплатной фотосессии. Историю девушки публикует SHOT.

К Марии (имя изменено) у Павелецкого вокзала подошёл мужчина примерно 50 лет. Он представился фотографом, показал кадры на камере и отметил, что её типаж подходит для портретов в его портфолио.

Фотограф, преследующий девушку. Фото © SHOT

Москвичка дала номер телефона, так как подобные предложения в городе не редкость. Собеседник прислал снимки, но затем общение резко сменило вектор. Мужчина стал намекать на интим в качестве благодарности за будущие фотосессии.

Выяснилось, что он футфетишист: делал комплименты ногам новой знакомой и просил прислать их снимки перед походом в душ. Девушка отказала и заблокировала контакт, но это не остановило преследователя.

Сталкер продолжил писать с других аккаунтов. Он навязчиво предлагал встречи и расспрашивал об имеющихся у Марии интимных аксессуарах.

Теперь москвичка опасается гулять одна по вечерам. Она намерена обратиться в полицию: фотограф упорно шлёт ей сообщения.