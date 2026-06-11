«Мне никто не указ»: Депутат из Алтайского края закатил пьяную истерику с пистолетом и угрозами

В соцсетях появилось видео, на котором действующий депутат Каменского райсобрания (Алтайский край) Роман Беляков в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет гражданскую супругу, отрабатывает удары и предлагает «пострелять». На кадрах он также заявляет, что управа на него не найдётся, а полицию готов встретить на пороге.

Депутат из Алтайского края устроил дебош с пистолетом и угрозами. Видео © Telegram / Подслушано Барнаул

«В этом городе некому звонить, чтобы меня успокоили. Никто мне не указ», — кричал парламентарий в пьяном угаре.

Инцидент, предположительно произошедший около месяца назад, вызвал широкий общественный резонанс после публикации видео. Правоохранительные органы уже начали проверку по данному факту, несмотря на отсутствие предыдущих официальных заявлений. Сам Беляков принёс уже публичные извинения.

А ранее рейс в международном аэропорту Дубая был задержан на два часа из-за буйного поведения россиянки. По словам свидетелей, она требовала алкоголь и нападала на экипаж.