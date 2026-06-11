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11 июня, 12:15

Кипр с 13 июня прекращает прием заявлений через визовые центры BLS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kirill_makarov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kirill_makarov

С 13 июня подать документы на кипрскую визу через сервисные центры BLS International станет невозможно. Об этом объявило Посольство республики в Москве.

Дипломаты пояснили: в указанную дату истекает договор с компанией-оператором. Сразу после этого местные офисы фирмы перестанут работать с заявлениями.

Новый порядок вступит в силу с понедельника, 15 июня. С этого дня документы на въезд начнут принимать напрямую.

Обратиться можно будет в консульский отдел самого посольства. Также заявлениями займутся генеральные консульства в трех городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

«Заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах», — уточняется в сообщении диппредставительства.

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Таким образом, двухдневная пауза между прекращением работы посредника и стартом прямого приёма не предусмотрена. Функции визовых центров полностью переходят к консульским учреждениям.

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Никита Никонов
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