Кипр с 13 июня прекращает прием заявлений через визовые центры BLS
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С 13 июня подать документы на кипрскую визу через сервисные центры BLS International станет невозможно. Об этом объявило Посольство республики в Москве.
Дипломаты пояснили: в указанную дату истекает договор с компанией-оператором. Сразу после этого местные офисы фирмы перестанут работать с заявлениями.
Новый порядок вступит в силу с понедельника, 15 июня. С этого дня документы на въезд начнут принимать напрямую.
Обратиться можно будет в консульский отдел самого посольства. Также заявлениями займутся генеральные консульства в трех городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
«Заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах», — уточняется в сообщении диппредставительства.
Таким образом, двухдневная пауза между прекращением работы посредника и стартом прямого приёма не предусмотрена. Функции визовых центров полностью переходят к консульским учреждениям.
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