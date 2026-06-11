Полянский заявил о готовности РФ реагировать на милитаризацию Запада

РФ не станет бездействовать на фон усиливающейся милитаризации Европы и военной активности НАТО у своих границ. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета Организации. Текст выступления есть в распоряжении РИА «Новости».

Он также обратил внимание на учения НАТО, которые, по его оценке, проходят у российских границ и создают угрозу безопасности РФ. Полянский подчеркнул, что Москва не намерена оставлять подобные действия без ответа и будет учитывать их в своей политике.

«Коллеги, я надеюсь, что вы понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки, пока вы под видом «борьбы за мир» будете готовиться к войне с Россией. Мы обязаны подобные сценарии просчитывать и упреждать», — сказал он.

Отдельно он напомнил, что 11 июня стартовал второй этап совместных манёвров России и Беларуси с применением нестратегических ядерных сил. Дипломат связал проведение учений с текущей обстановкой в Европе, которую, по его словам, усугубляют действия западных государств. Также он заявил, что Россия не выступает с угрозами, однако оставляет за собой право защищать свои интересы всеми необходимыми средствами.

Ранее сообщалось, что НАТО начинает проведение военно-воздушных учений Ramstein Flag 2026, которые охватят сразу несколько стран Европы, включая государства, граничащие с Россией. Манёвры проходят третий год подряд и объединяют представителей 19 стран альянса. Основные этапы запланированы в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.