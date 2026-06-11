Команду Галустяна могут наказать рублём за бардак в горах Северной Осетии

Съёмочную группу Михаила Галустяна могут обязать выплатить штраф за оставленный в горах Северной Осетии крупногабаритный реквизит. Об этом сообщает Mash.

Местные жители наткнулись на брошенные декорации уже после завершения съёмочного процесса. Силами добровольцев удалось собрать и вывезти лишь мелкие отходы, однако массивные коробки, пеноблоки и пластик так и остались лежать на месте. Причиной тому стала труднодоступность участка, откуда тяжело извлекать объёмный хлам.

Теперь организаторам кинопроцесса вменяют нарушение природоохранного законодательства. За несоблюдение установленных требований в области экологии предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. На телефонные звонки с просьбой о комментарии ни сам юморист, ни представители продакшена не ответили.

Ранее Михаил Галустян рассказал, как относится к интернет-критикам. Шоумен признался, что воспринимает нападки спокойно, осознавая: чаще всего они говорят о внутреннем состоянии самих хейтеров, а не о нём. Артист философски заметил, что ненавистники найдутся даже у шашлыка. По его словам, некоторые выпады могут царапнуть, но он старается не зацикливаться, поскольку гораздо важнее отклик благодарных зрителей.