Лакомство и всеобщее внимание: Как манул Тимофей оторвался на своём шестилетии в Московском зоопарке

Сегодня у символа Московского зоопарка настоящий праздник: манул Тимофей отметил своё шестилетие, получив от сотрудников угощение прямо в вольере в 14:30, причём ко дню рождения любимец миллионов подошёл в отличной летней форме после завершения разжировки. О деталях торжества и о том, как сейчас живётся имениннику, рассказали представители зверинца в официальном телеграм-канале.

Для гостей зоосада в честь события тоже подготовили программу. С полудня и до двух часов дня все пришедшие могли испытать себя в викторине на знание повадок манулов, а также посетить творческие мастер-классы. Как уточнили организаторы, интерактив развернулся в галерее, которая находится неподалёку от жилища Тимоши, попасть туда разрешалось по стандартному билету в зоопарк, причём предварительно записываться не требовалось.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сейчас четвероногому имениннику устраивают один разгрузочный день еженедельно, а каждодневная норма корма для него варьируется в пределах 150–200 граммов. Кроме того, она сообщила, что меню Тимофея состоит из грызунов и перепелов, а ещё пушистый любимец аудитории растерял практически половину накопленных за зиму килограммов — без труда ушёл с 6,5 кг на 3,7 кг. Акулова также поделилась, что питомец уже скинул плотный подшёрсток, из-за чего его мех приобрёл рыжеватый отлив.

Ранее несколько европейских зоопарков сообщили, что не смогут предоставить пару знаменитому манулу Тимофею из Московского зоопарка. Решение о подборе животных находится вне компетенции самих зоопарков. В Роттердамском зоопарке уточнили: самка Пус подконтрольна координатору EEP Дэвиду Барклаю, который представляет Королевское зоологическое общество Шотландии.